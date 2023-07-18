聯準會自去年3月啟動升息周期後，今年6月終於宣布暫停升息。安泰銀指出，市場雖預測年底不排除再升息2碼至5.625％，未來2年預期利率中位數為4.625％及3.375％，顯示雖有機率再升息，但應已接近升息周期終點，未來不排除進入緩步降息周期。

據歷史經驗顯示，與利率呈反比的債券價格，通常在降息前就會提前反應。因此，若客戶想領取債息、並參與潛在資本利得機會，可開始關注目前進場時點。不過，市場對美國景氣是否步入衰退推估不一，未來金融環境仍多變難測，投資人應該如何布局下一步？

安泰銀理財產品部建議，投資人應注意「美國景氣軌道」關鍵轉折及掌握「美國核心通膨降溫」時機帶來的債市投資機會。一旦美國景氣維持低度成長、核心通膨持續性降溫，聯準會將有更充分理由啟動降息周期，則長天期債券將為投資人帶來可觀的資本利得空間。

安泰銀指出，若美國景氣維持中度以上正成長、且核心通膨降溫趨勢不明顯，則聯準會預計將會維持利率高檔更長時間。在目前美國公債殖利率曲線結構仍處倒掛情況下，短天期債券相較長天期債券，將為投資人帶來更高殖利率吸引力、且波動性更低的優勢。

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安泰銀表示，8月底前透過網銀或行動銀行App申購海外債，均可享4折申購手續費折扣，且特定小額債券更享0手續費優惠。而透過安泰銀線上申購小額債券，申購6檔不同配息月份的小額債券，每檔只要用2000美元，就能實現月月領配息的類包租公生活。

安泰銀說明，一般債券多為半年配息，最低申購額從1～20萬美元不等。小額債券使每個人都有機會成為百大優質企業的投資人，投資人除了定期領息外，若是折價購入債券，到期時還有額外資本利得機會，可謂進可攻、退可守的投資工具。

安泰銀說明，「債券月月配」投資法是各以2000美元申購6檔半年配息債券，配息日分別在1～6月，能每月收到配息入帳。同時，投資人也能選擇不同債券到期日方式配置，以分散債券對利率波動風險，除提高資金周轉率，也不必擔心市場波動對債券淨值影響。