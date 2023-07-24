內閣官房副長官磯崎仁彥（Yoshihiko Isozaki）周一在記者會上說：「日銀轄下有特定的貨幣政策工具，但希望日銀能根據我們在聯合聲明的共識，與政府密切配合，採取適當且必要的措施。」

日銀2013年與當時政府簽訂的聯合聲明，已經過現任政府重新確認。據此聲明，日銀承諾儘早讓2％通膨目標達陣。

照日本政府20日發布的年中預測，2023財年（始於4月）整體通膨率年增2.6％，2024財年降為1.9％

磯崎仁彥表示，「上周年中報告所做的預測，有將政府公用事業補貼的基期效應考量在內，若排除此因素，我們預估2024財年通膨率約1.5％。」此話意味著，明年的趨勢通膨達不到日銀目標。

主管外匯的日本財務省副大臣神田真人（Masato Kanda）24日則說，近來日本通膨和薪資漲幅超出預期，這說明企業不再做「物價不會大幅上漲」的假設，日銀本周集會料上調通膨預測。

日本通膨持續升溫，加上薪資強勢增長，市場揣測日銀28日結束2天例會發布政策聲明時，應會宣布調整殖利曲線控制（YCC）政策。

不過熟悉內情人士向《路透》透露，日銀本周集會仍傾向維持現行YCC政策不變，只是日銀內部尚未取得共識。

另據美媒24日報導，消息人士爆料，日銀官員在本周例會考慮大幅上修2023財年通膨展望，全年通膨率從4月預估的1.8％調高到2.5％左右。

消息人士還提到，日銀官員對2024財年的通膨預期大致不變，反映出日銀對穩定實現2％通膨目標欠缺信心。