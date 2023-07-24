北約發言人朗格斯庫（Oanu Lungescu）上周末透露，澤倫斯基與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）通話時，要求「北約－烏克蘭理事會」召開緊急會議，討論俄國退出黑海穀物協議後的情勢。

澤倫斯基23日發表影片談話時表示，與北約對話後隨即敲定開會日期，就在本周三（26日）舉行。

這場與北約的會議，澤倫斯基相信有助強化烏克蘭國防力量，新的軍援烏國方案已準備就緒，包括提供更多空防、火砲及長程武器。

朗格斯庫指出，「北約－烏克蘭理事會」這場緊急會議，提高到大使層級舉行，雙方將處理黑海穀物出口走廊如何運作的問題。

俄羅斯退出確保黑海穀物安全出口的黑海穀物協議，22日澤倫斯基與北約秘書長史托騰柏格通過電話，討論如何讓黑海穀物走廊恢復暢通。

俄國拒絕展延黑海穀物協議後，隨即突襲烏克蘭南部港市敖德薩（Odesa），不僅造成1人喪命，被聯合國教科文組織列為世界遺產的東正教堂，也遭到無情摧毀，澤倫斯基誓言報復。