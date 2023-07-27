歐盟統計局日前公布，6月歐元區消費者物價指數（CPI）年增5.5％，雖然與去年10月高點相比已經減半，但距離央行設定的2％通膨目標還有一段距離，且專家認為恐怕要等到2025年通膨率才可能降至2％。
排除糧食及能源價格的核心CPI在6月年增5.5％，甚至比5月的5.3％年增幅還大，再加上勞工市場緊縮可能繼續助長歐元區勞工薪資，皆意味著短期未來歐元區通膨難以降溫，令不少人預期歐洲央行將在9月再度升息。
歐洲央行27日宣布基準利率升息1碼，是連續第九度升息。由於7月利率決策早在外界預料中，因此市場焦點轉向9月是否進一步升息。然而，近日多項數據顯示歐元區經濟走下坡，導致分析師對未來政策走向看法紛歧。
歐盟統計局日前公布，6月歐元區消費者物價指數（CPI）年增5.5％，雖然與去年10月高點相比已經減半，但距離央行設定的2％通膨目標還有一段距離，且專家認為恐怕要等到2025年通膨率才可能降至2％。
排除糧食及能源價格的核心CPI在6月年增5.5％，甚至比5月的5.3％年增幅還大，再加上勞工市場緊縮可能繼續助長歐元區勞工薪資，皆意味著短期未來歐元區通膨難以降溫，令不少人預期歐洲央行將在9月再度升息。
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