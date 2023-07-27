歐盟統計局日前公布，6月歐元區消費者物價指數（CPI）年增5.5％，雖然與去年10月高點相比已經減半，但距離央行設定的2％通膨目標還有一段距離，且專家認為恐怕要等到2025年通膨率才可能降至2％。

排除糧食及能源價格的核心CPI在6月年增5.5％，甚至比5月的5.3％年增幅還大，再加上勞工市場緊縮可能繼續助長歐元區勞工薪資，皆意味著短期未來歐元區通膨難以降溫，令不少人預期歐洲央行將在9月再度升息。