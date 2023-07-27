鮑爾暗示再次升息，且強調今年降息機率極低，美股美東時間周三收盤漲跌互見，幾乎平盤作收。道瓊指數收漲0.23％，標普500指數收跌0.02％，那斯達克指數收跌0.12％。

聯邦公開市場委員會（FOMC）一致決議，聯邦基金利率調升到5.25％～5.50％區間，是最近12次例會的第11度升息。

Fed此次會後聲明的措辭，與6月相比變化不大，還是強調通膨偏高（elevated），不過對經濟活動擴張程度的形容，從6月的「微幅」（modest）擴張改成「溫和」（moderate）擴張。如6月所言，Fed仍將觀察後續的經濟數據，評估前面升息對經濟的衝擊。

鮑爾在會後記者會指出：「如果數據證明有其必要，我們確實有這個可能於9月再升息。我也不得不說，9月例會選擇按兵不動也不無可能。」

鮑爾另提到，雖然實現軟著陸仍有一大段路要走，但鑑於近來美國經濟展現韌性，Fed官員不再預測美國會走向衰退。