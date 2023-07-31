菲律賓央行即將在8月17日召開決策會議，而迪奧克諾是央行貨幣政策委員之一。去年5月以來菲律賓央行一共升息17碼，目前基準利率設在6.25％。迪奧克諾預期菲律賓通膨率將在第四季達到央行設定的2％至4％目標範圍。

雖然今年上半菲律賓通膨率仍處於7.2％，但通膨率至今已連續5個月縮小，6月通膨率降至5.4％。菲律賓央行總裁雷莫羅娜（Eli Remolona）上周末表示，央行可快就會宣布成功打擊通膨。