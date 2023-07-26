個股母公司Alphabet、微軟和臉書母公司Meta將披露第二季業績，科技股今年以來漲幅驚人，令很多股市末日論者大感錯愕，由科技股引領的牛市行情還能繼續嗎？

Lukman Otunuga認為，聯準會將於周四凌晨公布利率決議。此前發布的數據顯示6月美國通膨超預期降溫，而就業市場依然強勁，經濟活動保持相對良好。最近發表講話的聯準會官員多數表示有必要升息25個基點，目前市場也已經完全消化這一點。這將是點陣圖所顯示的兩次升息中的第一次，但市場並不是很確信央行7月後是否會再次扣動扳機。聯準會主席鮑爾的講話可能會保留再次升息的可能性，但承認通膨出現了令人鼓舞的跡象。在9月中旬的下一次FOMC會議之前，還有兩份CPI和非農就業報告出爐。

周四晚些時候，投資者將迎來歐洲央行利率決議。市場普遍預期歐洲央行將升息25個基點，但對9月份的行動不太確定，目前只定價了50%左右的升息可能性。有關升息路徑的線索將成為歐元的主要推動力，歐洲央行總裁拉加德可能會強調歐洲央行依賴數據決策的立場。這看上去會是比較謹慎的表態，因為下一次會議要到9月份舉行（屆時央行也將發佈最新的總體經濟預測），在此之前我們將看到7月和8月兩份通膨報告。歐元兌美元上周觸及2022年2月以來的高點1.1275，但上周四大幅下挫後短期技術面依然疲軟。預計重要支撐位在1.1110（7月以來上漲行情38.2%的費波那契回調）。

日本央行周五召開會議，近期的報導顯示政策制定者認為沒有必要修正寬鬆貨幣政策或調整殖利率曲線控制政策。受這些消息影響，美元兌日幣上周五升值1.25%，不過日本官員表示他們願以 「緊迫感」密切關注著外匯市場的發展。我們注意到，日本央行目前劃定的潛在干預的「底線」似乎是145。日本6月通膨報告顯示核心CPI較去年同期上漲3.3%，經濟有持續復甦的趨勢。市場關注日本央行最新通膨預測，如果大幅上調預測值，則將提振日幣走勢。而如果日本央行總裁植田和男堅持，通膨主要由進口而非國內需求驅動的看法，那麼預測值可能低於預期。