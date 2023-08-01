●花旗集團將標普500指數到2023年底和2024年中的預測分別提高到4600和5000點，以反映經濟實現軟著陸的可能性提高。花旗的市場策略師在報告中指出，本周公布的數據表面上應該與「軟著陸」的說法仍然相符，但就業可能再度意外加速增長，這將引發疑問，即通膨持續放緩能否與緊俏的勞動力市場並存。

●投銀Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示，在沒有任何明顯的催化劑下，今天市場有些觀望態勢，可能是因為之後有如此多的大事件（重要財報、就業報告）。

●Infrastructure Capital Advisors執行長Jay Hatfield表示，今天的大事就是油價上漲，已漲破每桶80美元，從銀行業危機引發的下跌一路拉回。這確實是今天的頭號題材。

●Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示，企業業績表現不如預期那麼糟，這顯然對市場來說是一件好事，如果企業提出良好的展望，我們或可看到這一輪牛市持續加速，甚至看到一些動能延續到秋季。

●富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）全球投資策略部門主管Paul Christopher提醒投資人留意，因為經濟有可能走軟、通膨降溫可能放緩，以及企業獲利可能縮水。他表示，今年來美股令人驚豔的漲勢一直都是由強烈的情緒所推動，既沒有獲利增長、經濟數據也沒有確切方向的改善，足以證明當前的市場倍數與估值是合理的。