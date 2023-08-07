自去年以來，菲律賓央行已經升息425個基點，7月初接任菲律賓央行總裁的雷莫洛納被問到，若是經濟能因應更多升息時，他表示，「如果要升息，央行必須非常小心，避免升息過多。」
雷莫洛納亦指出，7月通膨報告顯示物價升幅降至16個月低點，非常令人欣慰。政府採取措施確保食品供應充足，也降低了貨幣政策干預的必要性。
隨著通膨風險上升，菲律賓央行正在考慮是否需要進一步升息。聖嬰現象來臨可能導致乾旱，部分工人最低薪資上調，以及交通成本攀升皆可能加重通膨壓力。
菲律賓新任央行總裁雷莫洛納（Eli Remolona）表示，菲律賓央行將小心避免過度緊縮貨幣，以免打擊經濟成長。
自去年以來，菲律賓央行已經升息425個基點，7月初接任菲律賓央行總裁的雷莫洛納被問到，若是經濟能因應更多升息時，他表示，「如果要升息，央行必須非常小心，避免升息過多。」
雷莫洛納亦指出，7月通膨報告顯示物價升幅降至16個月低點，非常令人欣慰。政府採取措施確保食品供應充足，也降低了貨幣政策干預的必要性。
隨著通膨風險上升，菲律賓央行正在考慮是否需要進一步升息。聖嬰現象來臨可能導致乾旱，部分工人最低薪資上調，以及交通成本攀升皆可能加重通膨壓力。
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