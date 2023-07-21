日本央行目前左右為難，一方面是日本CPI遠遠超過目標值2%，另外又擔心一旦改變目前超寬鬆貨幣政策的話，經濟成長會受影響。故彭博社認為，7月27至28日召開的既定政策利率會議上，還是會先維持現在的狀態。

瑞銀證券指出，當前CPI居高不下，並不代表日本央行要對利率有重大調整。進口物價漸漸趨緩，使得舶來品也不像以往那麼貴，通膨應可降下來。因此，日本央行下周應該會稍微調整一下YCC（殖利率曲線控制）政策。

彭博社彙編各路專家的預估值，本財年日本的CPI將從原先1.8%，漲至2.3%。21日，日本內閣府（Cabinet Office）不等日本央行宣布，早一步先將2023財年的整體通膨上修至2.6%。

分析師指出，大東京地區的物價未來可能會再漲，因為日本政府已經點頭，電力公司從6月起可以調漲電費。故東京物價7月預估會下降，但以後就很難說。

不過，日本政府正在研議，是否要把9月份到期的電費以及瓦斯費用補貼政策，繼續延長實施。因為這些公共設施使用費若上漲，也將促使物價跟著向上走。

彭博社表示，從日本部份經濟數據可以看出，物價上漲的壓力正在緩解。例如，當地6月生產者物價指數，已從5月的5.2%，大幅降至4.1%，且為2021年4月以來最低。同時，前述的核心再核心物價，也是從2022年4月成長以來首次下降。

NRI（農林中金總合研究所）認為，日本核心CPI開始下降，表示日企慢慢不再將多出的成本轉嫁給消費者。但是，下降幅度並不明顯，或許在今年秋季降幅會比較大。

彭博社指出，日本6月的貿易是近兩年以來首次出現順差沒有赤字，主因是燃料費回檔，進口能源花費減少，剛好可以平息日圓走貶，進口成本大增的壓力。根據日本政府統計，6月份日圓兌美元匯價，較去年同期再貶6.8%。

與其它國家相比，日本CPI仍然頑固，下降的幅度不大。美國6月通膨已跌至兩年多新低，英國同時期也降到15個月低點。至於歐洲現在整體通膨，已從10.6%高點幾乎腰斬。中國大陸更是特別，因景氣復甦沒力，可能面臨通縮風險。

日本調研單位Teikoku Databank統計，日本經過加工的食品售價，漲幅已至9.2%，創近50年來最大。不過，這些食品價格可能在10月左右不會再大漲，種類約1,000種商品，特別是酒精性飲料，表示由成本驅使的通貨膨脹可能已到頂。