小編今（20）日精選5件不可不知的國內外財經大事。面對銀行業危機，債務上限與違約風險，以及衰退預期升溫等多方壓力，國際投資人5月份加速逃離美國股債市場。美國財政部最新數據，中國在5月大舉拋售美股29億美元，規模創單月新高；不止如此，5月美債前三大海外債主持有規模亦大幅下降，包括中國持續拋售222億美元。

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【1】撤離！中國大舉拋售美股美債

美債前十大海外持有國以減持居多，日本減持304億美元美國國債，為三個月內首次減持，持倉規模降至1兆968億美元，仍是美第一大債主；中國5月大舉拋售222億美元美債，持倉量降至8,467億美元，連續14個月在兆元以下，持有美債總額更創下近14年新低；另外英國在5月減持141億美元美債，規模降至6,666億美元，持倉規模位列第三。

【2】台積電今法說預期2利多 外資先按讚

晶圓代工龍頭台積電法說20日正式登場，繼第二季營收達財測中高標水準，外資目前共識為第三季營收季增約1成，樂觀派看季增幅度則達13％左右，且單季毛利率將穩在53％之上，若台積電給出財測符合外資圈下修後預期，將發揮利空出盡效果，釋放台股緊繃壓力。

【3】艾司摩爾報喜供應鏈出運 台積電法說好兆頭

半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）19日公布第二財報優異並調高全年淨銷售預測，預期2023年營收預期將比去年增長30％以上。ASML台廠供應鏈中，家登、帆宣、公準上半年營收較去年成長1至3成，市場看好ASML全年營收成長帶動，台廠供應鏈可望同步推升，也為今日台積法說給了好兆頭。

【4】張錫：兩意外相抵 台股Q4再攻

台股連兩日下跌逾200點，引發市場緊張。國泰投信董事長張錫19日指出，今年大環境出現兩個意外因素，一是大陸景氣比預期差，二是AI迅速崛起接棒，兩因素相抵下，讓台股在「萬七」附近拉鋸，他認為漲多回檔是合理現象，景氣不佳但人氣仍在，台股以盤代跌是好事，待明年景氣回溫、清庫存能見度高時，台股可望上攻17,800點，甚至挑戰萬八關卡。

【5】日圓大反攻 兌美元強升逾4％

今年表現一度在全球主要貨幣墊底的日圓，7月鹹魚翻身兌美元強勢升值，隨著美日兩國央行貨幣政策可能轉向，日圓可望進一步反彈。

日圓今年大部分時間處於弱勢，對美元貶值將近5％，對歐元、英鎊、瑞士法郎的跌幅更慘。但最近2周日圓從谷底翻身，自7月初以來，對美元上漲超過4％。