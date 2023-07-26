美國聯準會（Fed）主席鮑爾將於今（26日）晚（台灣時間27日凌晨）公布利率決策，市場預期本次將再升息1碼。有統計結果顯示，在鮑爾任內，公布決策會議結果當天，美股經常湧現賣壓，為近30年來，歷任Fed主席表現最差的。

Bespoke Investment Group於25日發推文表示，鮑爾公布利率決策結果，美股當天表現，是1994年以來，歷任Fed主席中最疲弱的，尤其在尾盤出現拋售潮是一項不光彩的特色。

7月26日，鮑爾將主持第45次Fed利率決策日，一旦決定升息，等於他有1/3的決策日採取調升利率動作。

至於，其他Fed前主席，如柏南克、葛林斯班、葉倫在任內時，Fed利率決策當天，標普500收盤平均漲幅較前一交易日漲0.55%、0.19%、0.16%。

市場普遍研判，Fed本周三（26日）將升息1碼至5.5％。隨著通膨續降，美國勞動市場未顯著惡化，高盛表示，未來1年美經濟衰退機率由25％調降至20％，近期數據反映強勁基本面可望支撐通膨持續緩減，預期7月將是Fed本輪最後一次升息，明年有望逐季降息。

素有「Fed 傳聲筒」、華爾街日報記者 Nick Timiraos在推特撰文持不同看法，他指出，通膨變化仍充滿不確定性，很難預測Fed於26日升息1碼後，未來利率會怎麼走。

Timiraos表示，部分Fed官員及經濟學家擔憂通膨只是暫時退燒，核心物價（剔除能源和食物價格）恐居高不下，無法確信通膨率將在未來幾年回到Fed的2%目標，因此官員們可能要看到更多有利數據，才會宣布戰勝通膨。