受營運展望仍疲、整體營運恐轉虧、且極可能不配息等利空影響，力積電股價今（20）日開低挫跌3.49％至29.05元，創去年10月中以來9個月低點。同樣以成熟製程為主的聯電股價同步走弱，下跌2.84％至46.15元，續處貼息窘境。

力積電第二季合併營收110.08億元，季減3.85％、年減達49.57％。營業虧損0.66億元，毛利率續降至16.81％、營益率負0.6％，均創歷年新低。

不過，在匯兌、利息收益等業外收益挹注下，稅後淨利6.17億元，季增近2.3倍、但年減達91.21％，每股盈餘0.15元。

合計力積電上半年合併營收224.58億元、年減達47.2％，營業利益2.68億元、年減達98.44％，毛利率17.78％、營益率1.19％，較去年同期50.97％、40.27％驟降。稅後淨利8.04億元、年減達94.11％，每股盈餘0.2元，均創同期新低。

展望後市，由於未見長單復甦跡象，力積電總經理謝再居對第三季營運保守看待，預期稼動率維持約60～62％，營運持穩第二季或個位數小幅震盪。下半年毛利率可能再下滑約1～2個百分點，對此已積極撙節開支，預期即使在無業外挹注下轉虧，虧損幅度仍可受控。

謝再居指出，後通膨時代歐美消費心態保守、中國大陸經濟短期預期仍疲，很難期待市場氣氛有立即好轉。下半年毛利率可能續降，主因上半年仍有去年客戶承諾下單的高單價產品，下半年已無此效益。由於獲利下滑、今年資本支出大，整體而言今年配息機會低。

投顧法人認為，由於半導體市況未見明顯復甦，力積電下半年業績未見起色，且毛利率仍在下滑，顯示成熟製程下滑程度超乎預期，成熟製程需求比想像中更差，整體復甦重返正軌恐怕要到明年第二、三季，維持「中立」評等、目標價不變。