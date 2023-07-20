華紙2023年6月自結合併營收16.08億元，月減5.33％、年減達26.2％，為近5月低點。第二季合併營收50.51億元，季減7.56％、年減18.8％，為近11季低點。累計上半年合併營收105.16億元、年減10.48％，為近3年同期低點。

華紙受需求疲弱、漿價下滑、原物料成本偏高等不利因素影響，首季歸屬母公司稅後虧損1.7億元、每股虧損0.16元，為3年低點。由於市場需求未見明顯好轉，且仍有部分設備例行歲修，公司對第二季營運維持保守看待。

不過，自去年下半年起一路下跌的國際漿價，在5月中下旬後歷經兩波反彈，短纖及長纖漿價目前已自低檔回升。法人指出，第三季向來為華紙營運淡季，可觀察紙漿及紙品需求是否落底回升，若第三季營運較第二季回升，即代表市況已有好轉。

華紙董事長黃鯤雄表示，今年仍聚焦固碳生質材料開發，持續提升產品在食衣住行領域的附加價值，確保供應鏈穩定，同時持續推動能源結構轉型，降低排碳量、擴大固碳效率、降低碳足跡，建立綠色能源、綠色製造和綠色產品的永續基礎。

華紙指出，能源結構轉型，各廠將依其產能特性因地制宜規畫建置，農業餘料、沼氣發電與生質能鍋爐等更多元化的再生能源已陸續展開，並配合導入系統性的能源管理模式，提高能源效率使用，確保能源自主，走向企業淨零永續與達成碳中和的終極目標。