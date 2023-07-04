重啟服貿協議近日成為選舉話題，副總統賴清德今晚重申，政府要幫助服務業轉型，而不是提出重啟服貿的錯誤藥方。把台灣的產業跟經濟發展，鎖進一個中國原則的市場，「我想大家都很清楚，這是錯的」。

賴清德透過臉書批評在野黨候選人，在服務業面臨轉型升級的時候，政治人物不針對問題克服，卻提出一個十年前就無法通過的服貿協定。把台灣的產業跟經濟發展，鎖進一個中國原則的市場，這到底是對還是不對？「我想大家都很清楚，這是錯的」。

今天，他受邀參加台灣服務業大評鑑頒獎典禮，也藉此機會，和現場所有的業界朋友，分享他對產業經濟發展的看法。他說，去年台灣服務業的產值高達 13.6 兆，提供了社會 685 萬個工作機會。服務業扮演著穩定社會國家的重要角色，因此政府責無旁貸，通過疫情後的振興方案、特別預算，希望協助中小企業度過各種困難。

他也知道， 數位轉型及淨零轉型 ，對中小企業及服務業造成很大的挑戰。現階段台灣多數中小企業需要政府協助進行轉型，政府責無旁貸，需要提出對策，而不是開出像重啟服貿的這種錯誤藥方。

賴清德承諾，未來，他希望能和大家一起推動「國家希望工程」，發展「創新驅動的產業模式」，用政府的力量協助中小企業進行數位轉型，一起在淨零轉型的路上，克服各種難關。

他也特別感謝工商時報 ，為台灣提供一個國家級的典範，協助服務業持續進步、升級。「我們會與所有業者一起努力，在數位及淨零轉型的路上，讓產業越來越好，讓台灣繼續昂首自信、前進世界」。