針對殺警案被告服外役監爭議，民進黨發言人張志豪10日表示，黨主席暨總統參選人賴清德的立場和態度很清楚，認為重罪犯應該要實實在在服完役期，不能夠走旁門左道。請國民黨總統參選人侯友宜不要只是臉書發表意見，也勿持續藉此進行政治操作，應不分朝野，以實際行動請國民黨立委共同宣示主動完成立法。

張志豪表示，賴清德認為，一年多前才有外役監的逃犯殺死警察，現在矯正署又把9年多前殺死警察的罪犯要放到外役監，社會當然會有懷疑，沒有辦法接受。希望法務部、矯正署對外清楚說明，「該停止就要停止，該修法杜絕這情形就應該要修法，重罪犯應該要實實在在服完役期，不能夠走旁門左道」。

據了解，立法院外役監條例修正案係去年送至立法院，也都曾召開公聽會，其中包括殺警重犯不得轉外役監，但意見多元，亟待朝野再次提出討論並完成修法。為此民進黨重申修法主張和立場，即針對重大暴力犯罪、高逃亡犯罪如最輕本刑10年以上及假釋中再犯罪，都不得申請外役監遴選。

張志豪說，民進黨黨團及總召柯建銘也都表達下會期預計可完成修法，相信後續法務部會與立院黨團積極協調，加速完成修法。