「公平正義救台灣」凱道集會，今天（16日）登場，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲到場，民進黨總統參選人賴清德未到場。前立委郭正亮指出，今年賴清德在年輕族群明顯感到有危機，因為都跑掉了，主要原因應該是生活困難、對公平正義的不滿、民生議題等。

針對716遊行，郭正亮今(16日)在政論節目《新聞大白話》中表示，館長直播4.6萬在線、民眾黨直播1.6萬，加起來有6.2萬人，這算很多了；而今天實在太熱了，很佩服今天能夠到場的人。

郭正亮接著指出，前幾天「白飯之亂」聲量暴漲，所以有一點影響。本來預期這是一個網路事件為主的群眾運動，他們對蔡政府有很大期待，就是有關居住正義、司法正義的部分，這裡面也有綠的。

郭正亮更點出，事實上，蔡英文在2016年、2020年得到6、7成，甚至8成的20到29歲年輕朋友支持。為什麼今年賴清德在這部分明顯感到有危機，因為都跑掉了，不會只有兩岸戰爭的風險因素，生活困難、對公平正義的不滿、民生議題等，應該是主要原因。