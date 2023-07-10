民進黨在青年選票的流失被視為去年地方選舉挫敗的原因，近期民進黨主席暨總統參選人賴清德開直播、拍短片，被解讀是拉攏年輕族群。台灣民意基金會董事長游盈隆10日認為，參選總統者不須刻意媚俗去取悅，反而失去原汁原味的自我，應老實提出政策，他也分析年輕人疏遠民進黨的三大原因：萊豬、四大公投及學倫案。

游盈隆今接受網路節目專訪，他指出，賴清德在中年以上的支持者實力很厚實，但在年輕選民上卻沒那麼扎實，相對的，民眾黨總統參選人柯文哲確實35歲以下選民的青睞，但是否能維持是個挑戰，且年輕選民較容易受到外在環境影響，若中共對台發射飛彈，八成年輕選民會選擇支持民進黨和賴清德。

游盈隆回顧，年輕選民原先支持民進黨和蔡英文總統，2020年8月前，蔡英文總統聲望高達71.5％，但8月底蔡宣布開放美國萊豬進口，此後情況慢慢發生改變，但這只是起點，緊接著的四大公投以及學倫案，都是造成年輕人疏遠民進黨的原因。

他表示，尤其民進黨過去堅決反對萊豬進口，事後卻180度大轉彎，也未誠懇向全國民眾說明為何非這樣做不可，最後就是造成選民反感「政策本身不會造成選民反感，但說明政策或說服社會大眾這塊，若出了很嚴重的問題，選民是會反彈的。」

游觀察，從賴清德最近的造勢活動中也可看出端倪，雖然賴清德在民調上還是第一名，有相當的基本盤，但先前台北信賴之友會成立，卻被發現現場都是資深選民，與過去印象中，民進黨造勢場合都是由年輕人自發性參與的既定印象差很多。

對於賴清德開直播、拍短片拉攏年輕人，他則說，參選總統的人不要太媚俗，刻意取悅選民，反而失去原汁原味的本我，也不見得是好事，賴清德應該去了解年輕人在想什麼，提出國家未來能幫助青年什麼，或是當選後會提出什麼政策，這才是他真正應該做的事。