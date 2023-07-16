民進黨全代會稍早落幕，黨主席兼總統參選人賴清德會後感性指出，民進黨有為台灣打拚謀福利的理想，捍衛民主自由的價值，還有清廉、勤政、愛鄉土的精神，「如果我們失去了理想，也沒有了價值，沒有堅持我們的創黨精神，我們就一無所有」。相信只要黨內團結一致，堅持理想價值的精神，即便遇到更多困難都能克服。

民進黨第20屆第2次全國黨代表大會暨2024總統及立委參選人聯合造勢大會，下午於創黨地點台北圓山大飯店登場，今年主題為「民主團結挺台灣」。

全代會會後宣言指出，今日台灣的民主自由，是無數前輩犧牲奉獻爭取得來，是歷經千錘百鍊而來，是台灣人民堅持的理想。面對中國的威脅，我們必須匯集社會力量、守護台灣主權。只有團結一致，才能對中國產生威懾；只有堅持民主，才能守護台灣的未來。

宣言提到，2024年總統及國會大選是民主與專制的抉擇，更是落實責任政治的使命。我們必須要為台灣留下殷實的民主、留下不可撼動的主權，讓每一個世代的台灣人，都有能力，也有權利為自己的未來做出選擇，這就是我們要將人民帶往的方向。「國家要進步，台灣不走回頭路。2024，我們要用民主、團結，力挺台灣，贏得勝利。」

賴清德結束大會後感性指出，很榮幸能擔任民進黨主席，從政多年來，民進黨因有創黨前輩留下來的諸多民主資產，民進黨有為台灣打拚、謀福利的理想，也有民主自由的價值，還有清廉、勤政、愛鄉土的精神，但是也可以說民進黨一無所有，「如果我們失去了理想，也沒有了價值，沒有堅持我們的創黨精神，我們就一無所有」。

賴清德表示，只要民進黨團結一致、堅持理想價值的精神，即便遇到更多困難，只要團結，即可克服種種困難，尤其南投立委補選更讓他有此感受。就像蔡總統所說，「我們會犯錯，我們會做得不夠，但是我們會團結認真改進，會秉持這樣的做法去前進」，這是民進黨的使命，為了更美好的台灣，大家一起加油。