今天是民進黨全代會，更是明年總統立委大選的重要造勢場合，賴清德競選總幹事潘孟安受訪指出，黨內整合大致完成，雖然對選戰深具信心，但因時事多變，不能掉以輕心，對突來議題會謹慎以對；至於今日擬將反黑金條款納黨章，他說民進黨自有遊戲規則，不會為誰量身訂做或因人廢言。

潘孟安稍早受訪指出，今天是民進黨總統、立委大造勢，吹響2024大選號角，當前黨內各種整合是進行式並大致完成，至於其他合作部分一直努力不懈，而對於未來選戰戰戰兢兢，由於時事多變，不能掉以輕心，面對很多突來議題將謹慎以對，但依舊深具信心。

針對今日會將反黑金條款納黨章，恐引起部分人不滿，潘孟安說，民進黨自有遊戲規則，過去常會、執會通過的條例，甚至相關黨公職選舉辦法中都有明文規定，符合目前人民期待，而選罷法已在立院審議通過，按照如此執行，這是目前的進度，「不至於是某個條件就量身訂做，不因人廢言、因黨廢言。」

至於主要在野黨今日在凱道參與遊行，似乎有非綠陣營集結態勢，潘孟安指出，其他團體政黨參與遊行，他給予祝福，但民進黨全代會的日期幾個月前就定了，這是黨內大事，不能因人、因事改變，這都是常態例行性工作，不用多做懷疑。