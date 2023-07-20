民進黨昨天中常會，前柯文哲台北市長競選總幹事姚立明會中提到，民進黨總統參選人賴清德的青年票是關鍵，且有待成長；民進黨高層今表示，年輕族群確實要去加強，但也要競逐中間選民認同。至於被質疑政策「大撒幣」，另黨內人士則說，「要撒幣也要有幣可以撒」。

民進黨高層指出，賴清德在全代會宣示國家希望工程，接下來訪美後會密集、迅速論述相關政見，透過實際政策爭取台灣民眾的支持。賴後續將推「0-22歲國家一起挺」。

黨內高層認為，全代會象徵區域立委提名、徵召告一段落，接下來就是總統、立委一起拚，整隊完成一起出發。對於年輕選票，在蔡英文7年的執政上，在年輕人關注的囤房稅、青安貸款、教育平權、育兒、托老等，會在此基礎上繼續提升。

對於目前有討厭民進黨的氛圍及藍白合狀況，他說，民進黨是執政黨，可以想見對手陣營營造討厭民進黨，盼促成藍白之間的合作團結。但是作為一個執政黨就是很務實地，在政策上贏得台灣人民認同；行政院長陳建仁、副院長鄭文燦，在施政的細膩跟溫暖程度，也都有助於降低討厭民進黨的狀況。

對於外界質疑民進黨政策大撒幣，他說，蔡英文上任以來，每年的歲計盈餘都有增加，近年共增加超過1兆400億，每年增加25億元，多這些錢就是要更照顧以前沒被照顧的人民，將來還會推出大的政策。就是馬政府、蔡政府在歲出歲入的差別，簡單來說就是賺比較多錢，現在錢多了，不是增加稅收，而是賺來的，國家財政、經濟狀況更好，就更有餘力做這些事情。