民進黨新北市議員林秉宥日前踢爆國軍抗彈板無法有效抵禦子彈，遭國防部嚴正澄清還揚言提告。民進黨立委王定宇26日進一步呼籲，國防部應即刻檢討抗彈板的採購標準，改為美國軍規使用的「ESAPI」標準，並在測試防彈背心時，納入模擬中共解放軍的5.56釐米鋼芯彈，保護國軍弟兄姊妹的性命安全。

隸屬立法院外交及國防委員會的民進黨立委王定宇、趙天麟上午舉行「真實的保護力 VS. 虛偽的安全感」記者會。

王定宇指出，當前國軍採購防彈版是以美國司法部（警察）所使用的「NIJ」作為採購標準，而非軍規，相比美國軍方早在1990年建立「SAPI」標準，2005年改採「ESAPI」標準，這也是美國採購鋼彈板的唯一標準，幾乎是「NIJ」頂標的4級。顯而易見，國軍所採的「NIJ」標準無法在戰場上保護國軍弟兄姊妹的性命安全。

王定宇進一步指出，國軍測試抗彈板時是使用7.62釐米子彈，模擬中共解放軍AK47步槍的7.62釐米子彈，事實上，共軍早在1997年全面換裝5.8釐米子彈，由於該規格子彈遭共軍禁止出口，因此美國改以最接近其破壞力的5.56釐米M855鋼芯彈模擬測試，台灣明明有相同規格子彈，卻未以此測試。

「不合時宜的標準本身就是個問題，問題就在標準本身！」王定宇表示，他無意挑戰國軍測試、驗收標準，但要呼籲國防部即刻檢討抗彈板的採購標準，並在測試防彈背心時納入5.56釐米鋼芯彈，因為國軍性命非常重要，製造、成本、重量均不是問題。

趙天麟感嘆，此議題討論至今有些許失焦，無法找出問題根源，因為在國防部認知上，總是認為國軍標準符合美國規定，但此標準是否能應付戰場上最高強度破壞力的子彈？

趙天麟表示，如果只是礙於預算，他將在立法院強力要求國防部應補足該規格和標準，況且台灣都具有對外採購、對內產製能力，理應提高標準，當前將要進入預算審查時間，尚有或有調整空間，盼國防部儘速做修正。

他也呼籲在野民代和廣大網友，在討論此議題是應本於對國家的愛護，不要輕易歪樓，變成「長他人之氣滅自己威風」，唱衰台灣。