台南市長黃偉哲(左)向國軍爭取化學兵協助噴藥。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南本土登革熱今天新增33例，累計已達557例，更傳出全台首起死亡病例，為永康區48歲女性，截至目前台南已出現1死、1重症。衛福部長薛瑞元今天南下視察，除對該案表達惋惜也提醒距上一次登革熱大流行近10年，民眾絕不能掉以輕心。台南市長黃偉哲說，防疫噴藥人力吃緊，目前國軍每天出動50組100人協助台南噴藥，已向國軍爭取支援60組120人。

薛瑞元今天下午偕同疾病管制署長莊人祥，一同到台南聽取登革熱疫情簡報，並在副市長趙卿惠陪同下，前進疫情嚴峻的仁德區成功里視察當地孳清與防治作為。薛瑞元說，距離上一次的登革熱大流行已近10年，大家可能已經忘記當時的狀況，在當時有那麼多確診病例，台南在觀光及經濟收入上也受到很大的損害，應趁現在個案數還不是快速升高時，全民一起趕快把防治做好。

台南今天新增33例，分別為永康區18例、東區7例、仁德區4例、北區3例及安南區1例，年齡介於18歲至80歲，27例是由診所或醫院通報確診，6例由防治中心擴大採檢發現。

疾病管制署今也公布一起台南本土登革熱死亡個案，為48歲女性，7月16日出現發燒症狀，因症狀未改善，7月18日住院治療，7月19日進加護病房，7月20日因登革熱檢驗陽性而通報確診；經醫師同時診斷有中暑情形，後於7月21日因病況惡化不幸過世。

台南市登革熱防治中心主任蘇世斌提醒，台南登革熱本土化疫情進入第7周，隨著個案累積增多且到處擴散，涵蓋範圍也越來越大，接下來颱風來襲，大家都會在家裡面避風避雨，病媒蚊也會往家裡面跑，他說，從過去經驗顯示，颱風過後經常造成登革熱病例驟增，因此要特別提醒市民朋友颱風天更要清除積水容器，同時要採取防蚊措施包含捕蚊燈、蚊帳、防蚊掛片以及防蚊液，避免被蚊子叮咬。