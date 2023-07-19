國防部軍備局19日在宜蘭大福兵器試驗場以射擊6發7.62公厘普通彈進行3級戰鬥背心（含內蕊及抗彈板）測試，測試結果均達標且未貫穿；魏文福中校（前）說明測試流程。(郭吉銓攝）

本次測試共發射6發7.62公厘子彈，子彈初速每秒約842至850公尺，造成油泥凹陷為10至20公厘左右，全未貫穿抗彈板。（李奇叡攝）

民進黨新北市議員林秉宥日前與研究槍械、進行射擊實驗的YouTuber「山姆小叔Gun＆Fun」合作拍片，實測國軍現行Ⅲ級抗彈板是否能抵抗類似解放軍使用的子彈，卻有多發當場擊穿；昨日發布的新影片，抗彈板更是徒手就能拗彎，引發討論。國防部今辦理抗彈板實彈鑑測，並邀請媒體至宜蘭大福營區參訪軍備局，最後7.62mm子彈並未貫穿抗彈板。

國軍今邀請媒體，至宜蘭大福營區「彈道館」見證抗彈板實彈鑑測，測試前，媒體推派代表抽選在2020年生產的抗彈板，裝進防彈背心後送至「彈道館」測試，媒體、官兵則是觀看即時傳輸影像。

軍備局說明，測試標準以美國司法協會（NIJ）的規範要求，以1片前胸抗彈板、1片後背抗彈板，搭配戰鬥背心及內蕊，執行抗彈性能測試，所使用彈藥為7.62公厘國造M80普通彈，測試距離為15公尺，測試過程將裝有抗彈板、內蕊的戰鬥背心鋪平以束帶三橫兩豎的方式，固定於油泥框上。

至於為何不使用人體凝膠，而使用油泥，軍備局解釋，油泥與身體密度相近，塑形後也不易恢復，故用以測試彈頭衝擊力所產生最大變形量，人體凝膠則用在測試彈道的部分，而非測試凹陷。

本次測試共發射6發7.62公厘子彈，子彈初速每秒約842至850公尺，造成油泥凹陷為10至20公厘左右，全未貫穿抗彈板。

軍備局獲得管理處長游玉堂少將在測試後表示，近期一直有影片打擊國軍國防自主，並耗費社會資源，對官兵士氣也會有所影響。他呼籲，在兩岸情勢嚴峻下，不要再內耗，應要團結在一起。