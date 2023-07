克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)執導的新片《奧本海默》(Oppenheimer),要描述世界第一顆原子彈的研製過程,以及它是如何改變了世界歷史進程。這枚代號「小工具」(The Gadget)的原子彈,在著名的「三位一體核實驗」(Trinity)中首次展示比太陽還可怕的威力,不久後,以同樣技術完成的兩核原子彈成功終結了第二次世界大戰。雖然新墨西哥的多數地區都對這段歷史自豪,但是在試爆點的下風處,那裡的居民表示,核彈造成的汙染,損害了居民的健康。

美聯社報導,上星期六,《奧本海默》在新墨西哥州和紐約市舉行特別放映會,同時也舉行了「三位一體試爆 78 週年守夜活動」,導演諾蘭和其他人,也在電影特別放映後參加了小組討論。

小工具爆炸的0.016秒,就是個大火球。(圖/美國能源部)

小工具爆炸後7秒,火球上升,有蘑菇雲的樣子。(圖/美國能源部)

小工具爆炸後12秒,著名的蘑菇雲成形。(圖/美國能源部)

諾蘭稱三位一體試驗,是人類歷史上的一個非凡時刻。他說:「我拍這部電影,想把觀眾帶回那個時代,與科學家一起親歷試爆的那一刻。」

這部電影改編《美國普羅米修斯:奧本海默的勝利與悲歌》(American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer),諾蘭表示,奧本海默的故事既是一場美夢,又是一場噩夢。

除了這些正面描述以外,在白沙試驗場的下風處,有一處社區則堅定的表示,他們是首枚原子彈的受害者,而且美國政府從未完全承認造成的健康影響。

癌症倖存者、新墨西哥州三位一體順風者組織(Trinity Test Downwinders)的創始人科爾多瓦 (Tina Cordova)說:「他們永遠不會反思新墨西哥人獻出生命代價的事實。那些人(指科學家)幹著最骯髒的工作,侵入了我們的生活和土地,然後就離開了。」

順風者組織多年來一直與憂思科學家聯盟(Union of Concerned Scientists)和其他組織合作,希望人們關注新墨西哥州核試驗後的健康影響。

憂思科學家聯盟活動協調員莉莉•亞當斯(Lilly Adams)說:「三位一體測試,以及所有核武器活動造成的人員傷亡,是美國核武遺產的重要組成部分。我們必須考慮到那些隱藏的人力成本,才能充分理核武器造成的危害。」

亞當斯表示,在開發和測試核武器的過程中,美國政府實際上「毒害了自己的人民,其中許多人仍在等待承認和正義。」

亞當斯和其他人表示,他們希望有一天,美國聯邦政府可以提出受輻射者的補償計劃。

美國政府選擇了三位一體試驗場,因為它地處偏遠、地勢平坦且風力可預測。由於原子彈開發與試爆都是最高機,周邊地區的居民都沒有收到警告。

圖拉羅薩盆地(Tularosa Basin)是農村社區,當地有許多牧場、花園和農場,當地雨量不多,居民需要蓄水池。此處離白沙試驗場有250公里遠。在1945 年 7 月 16 日,當地居民都看到遠處的光芒,以及如同打雷的隆隆聲;美國政府最初試圖隱瞞此事,稱是彈藥庫爆炸引起的。

沒人知道爆炸後幾天,落在所有物體上的細灰,就是世界上第一次原子彈爆炸後留下的輻射塵,每個人也都喝下了那些被汙染的蓄水池裡的水。

直到幾星期後,美國向日本投下「小男孩」與「大胖子」原子彈,居民才意識到,他們所目睹的就是原子彈試爆。

根據曼哈頓計劃國家歷史公園的數據,三位一體試驗有大量輻射物質衝入大氣中,沉降物落在長約402公里、寬322公里的區域。甚至科學家也追踪到漂到大西洋的部分沉降物。

科爾多瓦說:「他們頌揚科學,頌揚科學家,卻隻字不提我們。」

在距圖拉羅薩盆地以北321 公里的洛斯阿拉莫斯(Los Alamos),人們對這部電影的反應截然不同。奧本海默和曼哈頓計劃的遺產,使得洛斯阿拉莫斯至今仍是美國最重要的國家實驗室之一,擁有美國最高的博士學位比例。

在這個科學小鎮,最大的馬路稱為奧本海默大道 (Oppenheimer Drive),科學博物館展覽的焦點當然是奧本海默,那裡展示著他的一些手寫筆記和身份證。該市從上周四開始,舉辦一年一度的奧本海默節,將一直持續到七月底。

新電影大約有200名群眾演員,都是當地人,甚至許多人就是洛斯阿拉莫斯國家實驗室的員工。

在洛斯阿拉莫斯經濟發展部工作的凱莉史都華(Kelly Stewart) 說:「一種自豪感融入了這座小鎮的 DNA,我們的實驗室解決了國家安全和全球問題。」

該鎮的「奧本海默計劃」於 2023 年初開始,包括論壇、紀錄片、藝術裝置和展覽,當然未來還會增加電影。導入一系列的活動教育造訪此地的遊客,了解國家實驗室發生的科學,以及曼哈頓計劃的重要影響。