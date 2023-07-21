【全程字幕】柯文哲熱線朱立倫？怒批假新聞喊告「這媒體」 陳智菡：別當政治打手 @ChinaTimes ​

2024大選，藍白合議題備受注目，《三立新聞》昨報導，民眾黨總統參選人柯文哲已與國民黨主席朱立倫通過電話，並與國民黨祕書長黃健庭見面談藍白合。柯文哲競辦發言人陳智菡今天強硬反擊，指柯文哲、朱立倫至少已經1年沒有見面、沒有通話，媒體不要躲在新聞自由背後，成為政治的打手，民眾黨不會屈服，會正式提告，另也點名國民黨應負起責任，若是子虛烏有的假新聞，希望國民黨一起出來澄清。

陳智菡說，昨天晚間新聞看到三立獨家報導，用非常大的篇幅、獨家報導的形式，影射朱立倫跟柯文哲有通過話、跟黃健庭見面，更進一步的說，已經討論到分封進爵，行政院長給朱立倫來當，一番話引來質疑有黑箱狀況，請教三立新聞，既然是三立新聞的獨家報導，何來這麼快就有質疑的說法？是不是先射箭再畫靶？已經設定好的劇本，只是在引君入甕。

陳智菡批評，三立新聞用這種不具名的方式，拉背、變音、影射的方法製作假新聞也不是第一次，過去曾經有媒體報導，三立新聞爆假新聞，用拉背的方式，結果主播拒報，因為這個主播認出來爆料人就是自家的記者，而且在業界也頗多傳聞，希望三立正視這樣的狀況，媒體是社會公器，有善盡查證的義務跟責任，台灣民眾黨會正式提告，也請三立新聞說明消息來源，不要躲在新聞自由的保護傘背後，希望三立還給大眾知的權利。

陳智菡說，進了法庭後也必須要請三立新聞具體來出消息來源，他們已經非常嚴正的澄清，在新聞播出後的第一時間，就已經致電到三立，不管是高層或是致電這條新聞的記者，都已經直接澄清沒有這樣的事情，過去傳聞中，不管是柯文哲或是她個人受訪時，也具體地說道，柯文哲跟朱立倫至少已經1年沒有見面、沒有通話了，但是三立新聞還是要用影射的方式，用拉背變音的方式來造假、製造獨家新聞，這是非常不可取的，「媒體不要躲在新聞自由背後，成為政治的打手，這次台灣民眾黨不會屈服，我們會正式提告」。

陳智菡強調，朱立倫跟柯文哲至少1年沒有通過話，也沒有針對藍白合的事情來進行討論，這件事情已經澄清非常多次，非常遺憾，三立新聞用變音造假用假新聞方式影射，先射箭再畫靶，還找來名嘴評論，說引發質疑這裡面是不是有黑箱，三立還有任何媒體都是社會的公器，不要躲在新聞自由的背後造假的事情，操控輿論，應該還給社會大眾知的權利。

是否希望國民黨跟進駁斥？陳智菡表示，「我們希望是就是，不是就不是」，藍白合的這番操作，很多人想要躲在藍白合後面操作輿情，或影響政治氛圍，由於柯民調領先國民黨，國民黨也應該要負起責任，如果是子虛烏有的假新聞，希望國民黨一起出來澄清。

對於朱立倫沒有否認，陳智菡說，政治人物有自己公義的責任，如果面對媒體錯誤報導，已經影射到自己的時候，任何的政治人物都要非常正面的態度主動出來迎擊，國民黨的態度怎麼樣不曉得，但是台灣民眾黨的立場非常清楚，昨天第一時間就出來否認，今天也會正式提告。

至於未來還會討論藍白合？陳智菡表示，這個假設性的問題實在是沒有辦法回覆，如果還要用這樣的引射或見縫插針，從當中要找語病，留下一些不管是什麼樣的紀錄，之後再做新聞素材，新聞媒體自己要稍微檢視一下到底過去如何製作新聞、製造新聞，希望民眾的媒體素養要提升。

針對柯文哲競選辦公室指控《三立新聞》有關藍白陣營合作之報導不實，《三立新聞》表示，7／20晚間新聞播出之相關內容，皆有2位以上消息來源，依新聞專業求證並平衡報導，可受各界公評。

三立新聞表示，適逢總統大選期間，藍白合相關議題見諸不同媒體平台，國內多家媒體也早已多次報導柯文哲思考行政院長人選，民眾黨皆未否認。《三立新聞》呼籲民眾黨提告媒體的同時，應尊重媒體專業與報導評論，不應雙重標準，針對特定媒體。