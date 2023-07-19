國防部今日在宜蘭大福營區辦理抗彈板實彈鑑測。（李奇叡攝）

民進黨新北市議員林秉宥昨再度發布新影片，指出國軍現行Ⅲ級抗彈板能徒手拗彎，怒批「這跟俄羅斯士兵拿到的東西一樣，貪污腐敗的軍隊提供給士兵的東西，就是長這樣子」。而國防部今日也在宜蘭大福營區辦理抗彈板實彈鑑測，媒體上前親自試掰抗彈板，但並未有對折等情形出現。

國防部今邀請媒體參訪實彈鑑測，由媒體推派代表親手掰動抗彈板，但最後只能掰彎角落，和林秉宥昨日影片有明顯落差。

軍備局獲管處游玉堂少將解釋，從林秉宥釋出的影片來看，不太像軍備局生產的抗彈板。他強調，軍備局會到國軍各單位輔訪、深入基層，並未發現類似情況，基層也無官兵反映，因此軍方好奇林秉宥的防彈板來源。

游玉堂表示，防彈板成分是「超高分子量聚乙烯」，因此可以塑型，軍備局205廠昨日也有針對影片內容進行實驗，加熱到攝氏90度確實就會變軟，但是戰場氣溫不會到90度，「攝氏30、40度的氣溫，人就會受不了」。