公告太平溪右岸一路通（南王橋至日光橋段）部份路段為太平溪河床便道，為維護用路安全暫時封閉。（台東縣政府提供）

因應中央氣象局發布最新杜蘇芮颱風動態，並將台東縣劃入颱風陸上警戒範圍，台東縣政府25日晚間8時將應變中心提升為一級，縣長饒慶鈴請各單位提前部署因應防範措施，特別留意颱風後西南氣流帶來的豪大雨，尤其低窪、土石流潛勢區及易淹水地區，應注意積淹水或盡早撤離，希望災害降到最低。

中央氣象局今日下午14時30分針對杜蘇芮颱風發布陸上警報，截至17時颱風的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約450公里之海面上，正以每小時13轉10公里速度，向西北西轉西北進行，陸上警戒區除了恆春、屏東，新增了台東地區，海上警戒區域包括巴士海峽、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、台灣海峽南部和東沙島海面，預估明晚花蓮到台東山區最大可達700到1000毫米，是全台最高。

依據中央氣象局第5號颱風第8報，台東地區已劃入颱風陸上警戒範圍，台東縣政府25日晚間8時將應變中心提升為一級，饒慶鈴指示各防災編組單位立即啟動內部緊急應變小組，展開各項災害預防及應變作業，各鄉鎮市公所應成立應變中心，加強相關救災準備整備工作，並請第一線執勤同仁注意安全，大家通力合作全面防颱防災。

台灣已經將近4年沒有颱風入侵，根據中央氣象局及各國氣象單位研判，此次颱風預估可能帶來強大風雨，縣府團隊自23日起即已針對河川、區域排水等全面檢測防災設施。

另外，預估風雨最大時間約在26日下午後到入夜，且依照以往颱風經驗，通常都是颱風後的回南造成的豪大雨或強降雨，帶來的損傷比較嚴重，請大家務必要注意觀測，並啟動相關災情查報系統，做好防災準備工作，低窪地區或易淹水區則需注意積淹水。山區坡地及道路易致災區應加強警戒崩塌、落石及交通中斷等災害，建議重大慢性病患者事先撤離，一起全力做好防災應變與準備。

此外，台東縣政府建設處公告太平溪右岸一路通（南王橋至日光橋段）部份路段為太平溪河床便道，為維護用路安全暫時封閉，請用路人繞道而行。