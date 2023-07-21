新北市永和區後溪里里長莊銘淵代表民進黨出馬競選新北市永和區立委。（資料照／黃世麒攝）

號稱全台「最美里長」的新北市永和區永福里里長陳紫渝大方坦承與派出所員警熱戀，消息一出讓不少粉絲心碎。民進黨立委參選人莊銘淵發文蹭此事表示，「盡量避免華而不實的花邊新聞，希望下次有機會能跟紫渝同仁約時間見面聊天」。此文一出，引發軒然大波，莊銘淵二度道歉仍止不住怒火。資深媒體人黃揚明在臉書認為，這位立委參選人正在示範如何用道歉得罪年輕世代！

代表民進黨參選永和區立委的後溪里里長莊銘淵發文蹭此事說，保持良好形象很重要，盡量避免華而不實的花邊新聞，「希望下次有機會能跟紫渝同仁約時間見面聊天」。

民進黨對此指出，會嚴正要求莊銘淵里長對此不當言論向陳紫渝里長及社會鄭重道歉。

莊銘淵20日在臉書發出道歉聲明，他指出，「對於個人臉書言論引發爭議，實屬不當，本人再次向陳紫渝里長及社會致歉。為了個人選舉而有不智之言行，有欠思考，本人會深切反省，也會親自向陳紫渝里長道歉。」莊銘淵今(21)日開記者會再次向陳紫渝及其家人道歉，覺得應該要再向大家做溝通、說明。

資深媒體人黃揚明在臉書認為，這位立委參選人正在示範如何用道歉得罪年輕世代！