號稱全台「最美里長」的新北市永和區永福里里長陳紫渝大方坦承與派出所員警熱戀，消息一出讓不少粉絲心碎。民進黨立委參選人莊銘淵發文蹭此事表示，「盡量避免華而不實的花邊新聞，希望下次有機會能跟紫渝同仁約時間見面聊天」。此文一出，引發軒然大波，莊銘淵二度道歉仍止不住怒火。資深媒體人黃揚明在臉書認為，這位立委參選人正在示範如何用道歉得罪年輕世代！
代表民進黨參選永和區立委的後溪里里長莊銘淵發文蹭此事說，保持良好形象很重要，盡量避免華而不實的花邊新聞，「希望下次有機會能跟紫渝同仁約時間見面聊天」。
民進黨對此指出，會嚴正要求莊銘淵里長對此不當言論向陳紫渝里長及社會鄭重道歉。
莊銘淵20日在臉書發出道歉聲明，他指出，「對於個人臉書言論引發爭議，實屬不當，本人再次向陳紫渝里長及社會致歉。為了個人選舉而有不智之言行，有欠思考，本人會深切反省，也會親自向陳紫渝里長道歉。」莊銘淵今(21)日開記者會再次向陳紫渝及其家人道歉，覺得應該要再向大家做溝通、說明。
資深媒體人黃揚明在臉書認為，這位立委參選人正在示範如何用道歉得罪年輕世代！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。