台灣民意基金會董事長游盈隆10日指出，國民黨、民眾黨選民高度重疊，且有流動性，民眾黨支持度甚至曾五度超車國民黨；此外，民進黨總統參選人賴清德跟民進黨支持度落差大，這是給執政黨的警訊，而民進黨雖然完全執政，但社會支持群卻與藍白陣營差不多，和國民黨最多差4.2％、跟民眾黨差2.4％，從政黨當月表現就能觀出，是哪些重要原因使政黨支持發生改變。

台灣民意基金會6月最新民調顯示，國內政黨支持度不相上下，國民黨20.4％、民進黨24.6％、民眾黨是22.2％，三者誤差都在5％誤差範圍內，對比各政黨總統參選人的支持度卻有巨大落差，民進黨賴清德為36.5％，民眾黨柯文哲29.1％，國民黨侯友宜20.4％，僅侯的結果和國民黨支持度相差不遠，但賴、柯都遠遠超出政黨支持度。

游盈隆接受網路節目專訪指出，這是自然且必然的現象，選民對特定候選人的支持是基於多種因素，對特定政黨的態度則是不同邏輯，雖然支持民進黨的選民高比例會支持綠營所派的候選人，但候選人除了黨籍外，還有其他特質和條件，會吸引其他非政黨支持者支持。

游盈隆分析，當前藍綠白政黨支持度差距不大，最多差距大概在4個百分點內，是他從事台灣政黨支持調查以來的第一次，他認為，民眾黨2019年創黨以來，期間5度超越國民黨支持度，藍白支持者有相當程度的重疊，這群人會視政黨表現在兩者間游移，如上個月國民黨支持度下降6、7％，民眾黨則上竄6％，有相當程度的共變性。

他指出，民進黨目前完全執政，掌有行政權和立法權，但從政黨支持度可看出一個很重要的意涵，意即民進黨身為國內大黨，但社會支持群和藍白陣營差不多，和國民黨最多差4.2％、跟民眾黨差2.4％，「這是執政黨的警訊」，至於結果是否合理，只要回顧當月政黨表現，就能發現的確有很多重要原因會使政黨支持發生改變。