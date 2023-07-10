民進黨總統參選人兼黨主席賴清德8日在台中東海商圈「巧遇」學生就學費補助一事向他致謝，但該政策尚未上路，影片遭懷疑是set好的，引發外界熱議。對此，媒體人黃揚明認為，陪同賴清德訪問商圈的民進黨台中市議員曾威，是這次事件的破口，因他曾指出兩位學生來自東海大學，國民黨台北市議員李柏毅也提到，類似的自導自演事件並非第一次發生，去年九合一大選期間，就曾有兩名假扮成民眾的民進黨議員助理，在街訪影片中批評台中市長盧秀燕的施政。

黃揚明8日在臉書整理了賴清德巧遇系列，除了這次的東海學生事件外，還包括在台南巧遇創作歌手、與他有幾分神似的醫師何正宇，以及2015年台南市長任內，在學甲區視察治水工程時，恰巧碰到一名老翁身體不適，趕緊伸出援手並親自餵食蛋糕等事蹟。種種「巧遇」令黃揚明不禁直呼，「比徐巧芯還巧」。

黃揚明昨（9）日在政論節目《TVBS戰情室》提到，陪同賴清德訪問東海商圈的曾威在賴與學生握手前，曾指出兩位學生來自東海大學，他直言，這代表曾認識這兩位學生，「應該是這次事件的破口」。

同台的李柏毅也指出，去年九合一大選期間，曾有兩名民眾在街訪影片中批評盧秀燕的施政，他們其實是民進黨台中市議員的助理，與這次東海大學生捧賴清德、說他好話的事件類似。李柏毅也認為，去年民進黨的假街訪影片被罵翻後，賴清德今年卻還做一樣的事情，代表綠營對他的選情感到很緊張。