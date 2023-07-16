「公平正義救台灣」凱道集會今下午登場，時值酷暑天氣，但許多民眾不畏日曬，踴躍到場發聲，也有民眾中暑昏倒。而民進黨同時在圓山飯店開全代會，總統蔡英文穿著棒球外套大進場，有記者問到「總統妳會不會熱？」，蔡英文笑回：「冷氣還不錯！」國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人黃子哲就大酸，莫非是「凱道汗水臭，圓山凍死骨」的奇景？

黃子哲說，蔡英文總統今天被問到，穿著為賴清德副總統設計的競選外套「會不會熱」，蔡英文笑稱「冷氣還不錯」，黃子哲大酸，雖然日製壓縮機非常稀少，但民進黨製造的怒氣肯定不會少。

黃說，凱道有數萬人頂著大太陽聚集在總統府前，對民進黨政府發出怒吼要「公平正義」，而圓山大飯店這頭，也有一群民進黨的黨政高官，更是辛苦的穿著厚重外套開全代會，蔡英文用一句話「冷氣還不錯」，立馬突破盲腸，不但化解了疑慮，也再度激起歸腹火民眾的憤怒，為「火上澆油」做了最完美的詮釋。

黃大酸，莫非是「凱道汗水臭，圓山凍死骨」的奇景？從副總統賴清德的「房價正在降」，到現在蔡英文的「冷氣還不錯」，羨慕那個平行時空中，有便宜的房，還有清涼舒適的冷氣吹，那應該就是歷史的山洞，就讓傲慢又冷酷的民進黨政府一步步走進吧。