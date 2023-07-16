民進黨立法院黨團總召柯建銘。（黃婉婷攝）

民進黨全代會今日下午在圓山大飯店登場，由於是明年總統立委大選，各縣市立委參選人也到場參與造勢。學界背景的新竹市參選人林志潔手拿蒜頭抵達，笑說要祝福參與者「凍蒜」；針對明年選情，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，在國會過半的目標上，「我當然有信心」。

林志潔稍早受訪指出，父親政治立場與她不一樣，憂心家人對自己代表民進黨參選有意見，但父親轉念表示「誰優秀就支持誰」，還從老家雲林帶來兩袋蒜頭，盼祝福參選人們「凍蒜（當選）」，一旁的民進黨台中立委林靜儀也稱，雖然不是林志潔的選民，但可以收下蒜頭。

柯建銘隨後受訪力挺，林父是他的好友，以前辦公室都稱呼林是「送蒜頭的教授」，他也說，林志潔過去幫政府做很多事，如司改國是會議，也曾任交大科法所所長，雖然林是非典型候選人，但他對其當選很有信心，且跑行程「林腰彎得下去、常上節目口條佳」。 柯建銘指出，整體來說，民進黨在立委提名布局上展現團結，「選舉非常激烈，一定要撐到最後，對於國會過半，我當然有信心」；對於其他縣市的整合，柯直言，有爭議的必須加倍努力，相信整個黨的氣勢上來，能跟賴清德一起，將是最好的選擇。

此外，甫於台東立委初選勝出的賴坤成，目前和現任立委劉櫂豪心結難解，劉甚至表態參選到底，賴說，參選是個人自由，他不敢替劉做決定，目前國民黨派的對手知名度沒那麼高，若劉參選將是很大變數，「他說不選我不敢相信，選也不會選到底」。

賴坤成說，過去他兩次初選戰敗也都挺劉櫂豪，且劉櫂豪不一定要幫他，幫賴清德即可，只是他盼對方能願賭服輸，不要親痛仇快；至於兩人是否會見面聊聊，他說，大家都會遇到，很多共同朋友，可以見個面聊一下，不要彼此隔空放話。