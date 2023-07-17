中國國家統計局今日公布，第二季GDP年增6.3％，低於市場預期的7.1％。大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉信心喊話稱，「我們完全有信心、有條件也有能力完成全年經濟社會發展預期目標任務」。

上海證券報報導，付凌暉表示，從下階段情況看，儘管外部環境更趨複雜嚴峻，中國國內經濟發展也面臨壓力，但中國經濟長期向好基本面沒有改變，韌性強、潛力大、活力足的特點也沒有改變，支撐高質量發展的條件也沒有改變。

對於中國經濟發展，他提及四點正面因素。一是消費的拉動繼續增強。今年上半年最終消費支出增長對經濟增長的貢獻率達到77.2％，比去年全年貢獻率明顯提升。

二是服務業向好發展。上半年服務業增長對經濟增長的貢獻率超過60％。下階段居民文化旅遊、健身體育等服務性消費需求加快釋放，研發設計、商務會展等生產性需求增多，將帶動服務業保持較快增長，助力經濟穩定運行。

三是新動能發展壯大。如智慧產品的消費增長也在持續增加，也帶動相關製造業的增長，上半年智慧消費設備製造業增加值年增長12％。四是綠色轉型成效顯現。上半年，新能源汽車、太陽能電池、充電樁等新能源產品產量分別增長35％、54.5％、53.1％，以鋰電池、太陽能電池、電動載人汽車為代表的「新三樣」產品出口增長61.6％。

付凌暉稱，從全年看，儘管面臨壓力和挑戰，但是隨著就業改善、居民收入增加、內需拉動逐步增強、供給結構優化調整、新動能成長壯大，經濟將穩步恢復，發展質量將繼續提升。「因此，我們完全有信心、有條件也有能力完成全年經濟社會發展預期目標任務。」