大陸商務部網站消息，大陸商務部21日召開外資商協會專場政策解讀溝通圓桌會。部長助理陳春江出席講話，中共中央網信辦、大陸商務部等部門及相關領域專家，宣傳解讀跨境數據流動、出口管制、《反間諜法》等外資企業熱點關注內容，開展互動交流。中國美國商會、中國歐盟商會、中國日本商會、中國韓國商會及30多家會員企業代表參會。

陳春江表示，中方政府把吸引外商投資放在更加重要的位置，致力於營造公平透明、可預期的營商環境。商務部將進一步發揮外資企業圓桌會議制度作用，與外資企業、商協會開展常態化交流，會同相關部門加強政策宣傳解讀，著力提高政策透明度和可預期性，為外資企業在華經營提供更加優質的服務和環境。

與會商協會和企業代表表示，此次圓桌會聚焦企業關注訴求，主動宣傳解讀政策法規，加強雙向溝通交流，企業獲得感很強，更加清晰準確地理解了相關政策舉措，增強了長期在中國大陸發展的信心。