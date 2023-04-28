大陸商務部網站28日消息，中國大陸商務部部長王文濤當地時間4月27日下午，在柏林與德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克會談，就落實兩國領導人經貿共識、籌備下階段高層交往經貿議題和成果、深化雙邊務實合作、為雙方企業營造公平公正營商環境以及貿易統計與綠色合作等議題坦誠深入交換意見，並對德方有關出口限制措施表達關切。

綜合外電27日報導，德國可能會限制向中國出口用於製造半導體的化學品，作為其政府減少對中國經濟經濟依賴努力的一部分。

據報導，知情人士指出，該提議是蕭茲政府正在重新評估對中國關係一攬子措施的一部分，仍處於討論的早期階段，但有與會官員稱，此舉可能會損害德國與中國的關係。

此外，德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克3月曾表示，柏林可能會對中國實施出口限制，以防止德國失去技術優勢。

據報導，如果對中國實施出口限制，德國兩家化工巨頭默克(Merck KGaA)和巴斯夫(BASF.de)將會受到影響。目前這兩家公司對此事拒絕置評，但報導發布後，默克公司股價下跌0.5％。