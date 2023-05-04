日前美國半導體行業協會總裁兼首席執行官約翰·紐菲爾在接受彭博社採訪時表示，中國是美國半導體最大的市場，儘管美國政府存在所謂國家安全方面的顧慮，但美國半導體公司不能缺席中國市場。中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會中回應，她也注意到有關報導，事實上，中國是世界最大的半導體市場，強推對華脫鉤斷鏈，人為干擾市場行為不符合任何一方的利益。

毛寧指出，一段時間以來，美國為維護自身霸權，泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，限制對華出口。美方打壓遏制的不僅是中國，而是要剝奪廣大發展中國家科技進步和正常發展的權利，將這些國家永遠壓制在產業鏈低端。這種自私自利的科技霸凌行徑不公平、不合規，破壞全球產供鏈穩定，不利於世界經濟發展，最終也將反噬自身。

毛寧表示，中國堅持高水平對外開放，中方願意同世界各國共同發展共享機遇，同時中方也將堅定捍衛自身的合法權益，遏制打壓阻擋不了中國發展，只會增強中國科技自立自強的決心和能力。