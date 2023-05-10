南韓過去在造船領域方面具強勢競爭力，但近年此趨勢已出現逆轉，最新統計數據顯示，南韓造船業今年4月拿下的新船訂單量，遠遠落後於中國，中國再度拿下造船龍頭寶座。

根據韓聯社報導，航運市場研究機構Clarkson Research數據指出，今年4月全球新造船舶訂單量為185萬CGT(Compensated Gross Tonnage，修正總噸)，與2022年同期相比減少62%。其中，中國造船廠拿下141萬CGT，占全球總訂單量的76%；反觀南韓造船廠僅獲38萬CGT，佔全球總量20%，位居第2。

統計至4月底，中國業者造船廠積欠訂單為5008萬CGT位居第一，占全球積欠訂單量的45%。南韓造船廠積欠訂單為3845萬CGT，排全球第二。

數據顯示，2022年南韓船廠新船訂單噸位為1564萬CGT、占全球總訂單量37%，落後中國造船廠的2034萬CGT、占全球總量的49%，南韓已連續兩年將全球造船霸主寶座讓給中國。南韓在此之前，曾連續3年保持全年接單冠軍。