據分析，中國正從中斡旋緬甸和孟加拉的關係，以利於建設涉及三國的經濟走廊。

明報今天刊登文章指出，中國國務委員兼外長秦剛1日在北京會晤了到訪的聯合國緬甸問題特使，2日就到了雲南中緬邊境「調研」，當天又飛往緬甸首都奈比多，會晤了軍政府領袖敏昂萊和前領袖丹瑞，並與緬外長會談。

文章表示，秦剛此行焦點之一是斡旋緬甸與孟加拉的關係，包括遊說緬、孟雙方進一步協調遣返及安置羅興亞難民的政策。

另外，秦剛也與緬甸外長提到「中緬孟經濟走廊」建設。

文章指出，這條走廊原名「中印孟緬經濟走廊」，是2013年5月時任總理李克強訪問印度時提出的，但印方反應冷淡，反而孟加拉和緬甸的反應積極。

據分析，中方原來構思的中緬經濟走廊是從雲南修建鐵路通往緬甸的印度洋港口皎漂，避開馬六甲海峽，以開闢能源新通道，但皎漂港位於毗鄰孟加拉的若開邦，是羅興亞人聚居之地，中方在斡旋羅興亞紛爭時，索性將孟加拉納入這條走廊，遂成中緬孟三國經濟走廊。

但由於國際對緬甸軍政府實施制裁，中國成為少數繼續在緬甸投資的國家。

文章指出，中國是緬甸的最大投資國，根據緬方數據，當地現有583家中資公司，大多數從事製造業。因此，中國也成為對緬甸軍政府最具影響力的國家。

文章認為，外界多聚焦中方在解決緬甸國內政治危機有何作為，但其實，中緬關係的內涵不只於此，也包括建設上述經濟走廊。