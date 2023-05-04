路透社報導，美國參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）與同黨委員會領導人表示，他們將起草法案，希望在未來幾個月內推出，以限制科技流向中國、阻止中國挑起與台灣的衝突，並且收緊規定以避免美國資本流入中企。

舒默指出，這項「中國競爭法案2.0」（China Competition Bill 2.0）將擴展去年通過的「晶片法」（CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act）。

他在記者會上指稱：「今天，我們宣布這項新倡議，將以此作為動能基礎，制定新的重要跨黨派法案。」

舒默說，他希望這項法案會獲得兩黨支持，參院共和黨人贊同這項法案中的部分構想。這項法案將須共和黨人支持，才能成為法律，因為共和黨人掌控眾院。

美國國會長期以來因為兩黨對抗陷入分裂，但對中強硬是少數獲得兩黨共識的理念之一，去年通過的抗中「晶片法」獲得兩黨壓倒性支持。（譯者：陳正健）1120504