2014年犯下夜店殺警案的易寶宏，遭判刑9年，未料服刑3年半後獲准轉外役監，引發社會譁然，外界關注《外役監條例》修法進度。民進黨立法院黨團總召柯建銘10日指出示，盼朝野黨團能理性協商，無須政治操作，也沒有所謂「限期立法」的問題，最晚下會期將完成三讀修法。

《外役監條例》修法成為外界關注焦點，總統府發言人林聿禪稍早表示，蔡英文總統與行政院長陳建仁進行商討，認為行政院修法版本已在去年送交立法院審議，雖然審議過程意見多元分歧，但由於近期社會各界對此修法有所關注，應可在此次立法院臨時會持續聚焦討論。

對此，柯建銘晚間指出，立法院司法及法制委員會去年分別在10月6日及12月29日召開審議，最終版本多達23個，當時各黨派對外役監的積極、消極資格有不同意見，盼和法務部矯正署進一步商討，並未進入逐條，法務部也未再溝通。

柯建銘提到，上會期有下多優先法案，如普發現金6000元、組改、打詐等，時程壓得很死，而上會期司法法制委員會積極處理組改、洗錢防治議題，最終通過92個議案，因此未有時間排案處理外役監條例，且當時爭點仍未解決，朝野看法依舊分歧。

由於立法院最快將於7月17日展開為期兩周的臨時會，柯建銘表示，除了處理台美21世紀貿易倡議改審查案，以及「性平三法」修正外，是否要納入《外役監條例》，可在朝野協商時討論，也要考量時間是否足夠。他期盼，各黨都該理性面對，無須政治操作，也強調外役監條例沒有「限期修法」的問題，最晚會在下會期完成三讀。