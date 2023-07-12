8年前夜店殺警案受刑人入監服刑2年半，獲准轉外役監，引發外界質疑。國民黨立委林思銘直指民進黨為「護送」前民進黨中常委、貪污累犯李清福進入外役監，提案不到3個月就完成修法，如今面對外界要求限制重大犯罪行為人轉外役監，卻拖拉遲延，明顯雙標。

林思銘指出，前民進黨中常委李清福因貪污治罪條例被判刑，且為累犯，為了替李解套，109年3月3日民進黨委員邱志偉、許智傑、趙天麟、邱議瑩等人共同提案修正放寬外役監限制，不顧在野黨反對，運用人數優勢，只用了短短81天，於當年5月22日即完成三讀。

林思銘說，去年8月發生外役監受刑人林信吾返家探視未歸，並在台南殺害2名警察，震驚社會，檢討外役監制度的聲浪四起，行政院9月30將外役監條例修正案送入立法院，民進黨召委陳歐珀召開公聽會並排審兩次後，全案卻在去年底全面進入「休眠」狀態，再也等不到民進黨的關愛眼神。

林思銘直言，外役監制度的不健全已形成社會安全漏洞，民進黨未及時修正法律，已違反立法適時性原則。又根據監獄行刑法第149條，外役監設置的目的，係為使受刑人逐步適應社會生活，換言之，就是出獄前的階段性處遇，得以申請者，必須以役期將屆或輕罪者為限，這些都有待修法補正，如今卻遭民進黨「放生」。

林思銘質疑，相較於先前「全黨護一人」的火速立法，民進黨的雙標作為，是打從心底漠視社會安全與改革要求。監察院在2019、2020 年，曾經分別針對外役監是否超額、防逃機制是否完備等，提出過調查報告，要求法務部改進，在在顯示修法的必要性，他希望民進黨能趕快回神，與在野黨合作，盡速完成外役監條例的修正工作。