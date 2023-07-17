國民黨17日舉行「建商匯仲介費趙正宇Line：你最好惹居住正義賴清德對『牽鉤仔』視而不見？」記者會，國民黨副發言人廖偉翔（左）、桃園市議員凌濤（中）、國民黨發言人楊智伃（右）出席，表示賴清德的「民主大聯盟」竟與逃漏稅的趙正宇合作，對他與建商『牽鉤仔』視而不見，強調人民需要「司法改革」、「居住正義」。（陳俊吉攝）

民進黨傳出將在桃園市第6選區立委選舉禮讓無黨立委趙正宇，國民黨今日指控趙收受土地買賣佣金、逃漏稅、規避政治獻金法的作為。對此，趙正宇反擊，稱居住正義這四個字已淪為國民黨攻擊異己的手段，讓人難以相信這是一個在乎居住正義的政黨，只能說裝睡的人叫不醒。

桃園市議員凌濤指控，趙正宇從第一屆立委開始就在「牽鉤仔」當土地仲介，做為立委卻收受土地買賣佣金、逃漏稅。台北地檢署在趙家中搜出920萬，趙為證明其來源合法，意外曝光夫妻在2018年及2019年間「牽鉤仔」，租金及土地仲介佣金收入高達2339萬多元。

對此，趙正宇表示，有關居住正義這四字，已淪為國民黨攻擊異己的手段，為了攻擊，不惜將所有兢兢業業工作的不動產營業員，抹黑成破壞居住正義的元兇，甚至將「牽溝仔」這個早期普遍代稱房仲業者的詞彙，視作負面詞語，更證明國民黨對於本土語言的不尊重和一知半解。

趙正宇回想，近日有立委支持度的電話民調，先以影射方式，抹黑他已獲法院認證清白的案件，再進行候選人的支持傾向調查，加上國民黨今天召開的記者會內容，讓人不禁懷疑這背後有人在下指導棋，這背後下指導棋的黑手正是桃園最大「炒地皮」的得利者，為了選舉利益所出的奧步。

趙正宇指出，若國民黨是如此秉持著高道德標準，連獲無罪判決的政治人物都認為不應參與政治，那是否就黨內目前提名獲有罪判決確定，有前科的準候選人都應予以排除，而不是對外重重提起，對內輕輕放下。