無黨籍前基隆市議員、守護外木山行動小組召集人王醒之18日上午在基隆市海洋廣場正式宣布參選2024年基隆市立法委員選舉。他說，讓他決定參選立委的關鍵，是7月7日的黑箱環評會，驚覺基隆市的立委未能代表基隆民意，才讓他決定投入立委選戰。

王醒之說，今年7月7日，環保署召開台電協和電廠的第四天然氣接收站環評會，當天場內有五個不同黨派的立法委員奮戰了5個小時，其中卻沒有基隆市選出的立委，只見不分區及其他地方的區域立委在協助保護基隆港、基隆市以及保護基隆的海洋。

這也讓他在當天回家後，整夜輾轉難眠，認為基隆市需要一個真正代表基隆人利益、為基隆港及基隆市說話的民意代表，在幾經深思熟慮後，做出了參選的決定。

其實這並不是王醒之第一次參選立委，2008年他曾代表「人民火大行動聯盟」參選。在談到這次往事時，王醒之說，當時是台灣實施單一選區兩票制的第一次立委選舉。他認為這次參選，有感受到基隆市民對於政治有新的期盼和渴望，希望基隆能做更深刻的改變。

王醒之強調，參選並不是取得政治權力的工具及途徑而已，它必須是發動基隆市改變的開始。他會努力讓這場立委選舉做為基隆市政治變革的起點。

王醒之出身政治家庭，他自承，父親王拓是民進黨前祕書長、前立委，外公則是國民黨籍的老國大代表。王醒之說，藍、綠、本省、外省等不同的光譜及族群，在他身上都可以看得到。

王醒之說，在他參與社會運動到從政後，他發現基隆有很大推動議題政治的空間，用議題政治來超越藍綠。用議題、政策，來分辨政治傾向，他認為在這次的選舉中，有機會可以促成議題政治，讓基隆人超越藍綠及政黨。