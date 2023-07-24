竹山鎮長陳東睦感謝大家一起到竹山解決外埔橋周邊遇到大雨就淹水的長年問題。曾雪蒨攝

昨天午後一陣大雨造成外埔橋周邊道路泥流滾滾，淹水長達一小時才消退。民眾提供

中颱杜蘇芮還未侵台，南投縣竹山交流道外埔橋路段卻因昨日午後一場暴雨大淹水，一度造成交通受阻與人車受困。由於外埔橋週邊溝渠拓寬工程才完工不久就淹水，引發爭議。當初跟中央爭取經費改善的立委蔡培慧今天下午特別邀請公路局等相關單位到昨天淹水現場會勘，推論與水土保持、水渠出水口過窄有關，請各單位面對問題解決，一個半月後再檢視檢修狀況。

立委蔡培慧今天下午邀集公路局、水保局、竹山鎮長陳東睦等人共同現場會勘，一群人頂著烈日共商解決淹水方案。她說，這場突發的豪雨災害對當地居民造成極大的困擾，需要各方共同努力來改善防洪措施和應變機制。她除了將到立法院積極爭取相關經費，改善基礎設施，提高排水系統效能，減少未來可能發生的洪災風險，也跟各單位相約一個半月後重回現場，檢視改善成果。

蔡培慧說，當初跟中央爭取將台三線外埔橋周邊排水溝，由原本四米寬擴充為八米，卻沒想到排入溪流的大排沒有跟著拓寬或挖深，加上另一段正在執行工程中的秀傳醫院周邊溝渠水道，要引水到高速公路下方溪流工程尚未完工，以及秀傳醫院後方邊坡的水土保持工程已經超過二十年未補強，導致這次邊坡泥沙夾帶樹枝落葉堵塞排水孔，瞬間強降雨造成道路積水，她坦言「工程還有需要加強的空間」，不足部分會請鎮公所提案請水保局協助加強邊坡補強工程。

陪同會勘的公路總局南投段長孫文昌表示，蔡培慧在擔任中辦執行長期間推動的外埔橋改善已完工，後續也將秀傳醫院路段及南下兩側的排水系統加深加寬，但本次淹水並非水溝寬深不足，而是邊坡夾帶泥沙造成堵塞，需要進行中央地方跨機關合作，解決邊坡防洪、加寬外埔橋出水口，才能解決長期淹水問題。

水保局南投分局課長鄭宏昭也表示，秀傳醫院後方邊坡水保工程已經20年，今天雖初步勘查林路邊坡水保維持狀況還不錯，所以還要偕同公所一起提供土石防洪需要改善的位置，再請公所提出申請，一同解決邊坡防洪淹水問題。

積極想要解決外埔橋周邊下大雨就淹水問題，竹山鎮長陳東睦說，這兩年針對外埔橋長年淹水的困擾，公所已經實際進行橋面拓寬與水到加大加深改善，但這次強降雨造成邊坡沖刷，泥土與落葉枝幹阻塞排水道尚有待改善，感謝立委蔡培慧邀請相關工程單位實際前往會勘，期盼從源頭防洪開始做起，確實改曬該路段長期淹水問題。

整合各單位會勘狀況，蔡培慧認為，這場突發的豪雨災害對當地居民造成極大的困擾，需要各方共同努力來改善防洪措施和應變機制。她表示將回到立法院積極爭取相關經費，改善基礎設施，提高排水系統效能，持續減少未來可能的洪災風險。