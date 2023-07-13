星二代易寶宏涉入北市信義區夜店殺警案，入獄後改調外役監服刑引爆全民怒火，矯正署查出易寶宏返家探視期間，竟以臉書標記特種行業並宣傳，還違規與友人在外飲酒聚會，11日決定將其解送一般監獄執行。對此，台中市立委候選人羅廷瑋怒批，執政黨針對外役監修法的方向，是讓那些貪污、金融詐欺犯罪、重罪累犯的人解套，呼籲重大惡性犯罪應禁止到外役監，或是需要較高的門檻才能申請。

羅廷瑋今（13）日在臉書以《易寶宏被關回去花蓮監獄了》為題，提到對於這一次外役監的修法，如果仔細的去看各黨派提出來的草案，對於外役監的修正，可以看到除了「快」之外，各黨派和執政黨完全沒有共識，尤其執政黨的方向是讓那些貪污、金融詐欺犯罪、重罪累犯的人解套。羅還指出，最近不分黨派，也有很多人提出來，好幾位貪污、掏空公司、內線交易、金融犯罪，和特定政黨高層交往密切的「權貴」，很巧的就是這次「按照民進黨提出的版本」修法解套的對象。

除此之外，羅廷瑋還表示，很不幸的，台南兩位英勇的殉職員警，正是從外役監逃跑出來的受刑人所犯下的案件，「兩位勇警屍骨未寒，執政黨用修法讓人心寒」。羅強調，臺中監獄是國內最大監獄，去年2件人犯脫逃，一件外出就醫，一件也是外役監，儘管臺中市警察局很快的動員短短時間內就把人重新抓回來，但是對於民眾造成的恐慌，還有對社區治安的衝擊，這些都是活生生血淋淋的例子。

對於外役監屢屢爆出爭議，羅廷瑋主張，貪污詐欺和金融犯罪，必須要繳還一定比例的犯罪所得，同時也要服滿一定程度的刑期，才能夠申請外役監。另重大惡性犯罪禁止到外役監，或是需要較高的門檻才能去外役監。羅還談到，外役監、假釋審核應該要公開透明，先不講「亂世用重典」這句話到底和所謂的「進步價值」符不符合，但是最簡單的「罪有應得」、「司法公正」、「司法平等」的價值和信念，「我們在民進黨過半的立法院看不見」。