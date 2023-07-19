高雄知名冰店「欣豐冰店」因冰品配料含有沙門氏桿菌，造成至少44人食物中毒，國民黨立委參選人李明璇爆料，高雄市針對食品衛生查驗的件數，自高雄市長陳其邁上任後持續減少，2022年甚至只剩43343件，創下高雄合併以來次低的紀錄，怒批「『查的少、抓的更少』，這就是陳其邁市長對高雄食安的態度」。

李明璇昨（18）日在臉書表示，食安應該是政府要為人民站在第一線把關的事情，但高雄市府花大錢宣傳優質冰店，卻沒負責任做好稽查，查驗店家的食材來源，讓她不禁想問「連吃碗冰都會吃出生命危險，高雄的食安到底怎麼了？」

「個案不處理，就是陳其邁所謂的加強力道把關食安嗎？」李明選指出，高雄市長陳其邁去年曾在議會報告時稱，「食品安全上，照顧市民健康是我們最重要的考量」，但根據此次事件的受害人所述，最初向市府投訴時，只得到冷血的回應，說「只有1人通報屬個案，不予處理」，等通報人數越來越多才後知後覺的處理，難道是要跟「高雄餵藥案」一樣，等到有數百市民受害後才開始做做樣子嗎？

李明璇秀出數據酸，陳其邁上任後，高雄針對食品衛生查驗的件數就直直落，去年僅查驗43343件，創下高雄合併以來的次低紀錄；她更爆料，高雄2021年抽驗了151件飲冰品，有10件違規，比例約6.6％，結果去年檢驗數只剩45件，不合格率更降到2.2％，狂酸「『查的少、抓的更少』，這就是陳其邁市長對高雄食安的態度」。