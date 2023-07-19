民進黨爆發性騷吃案後，引發各界重視，而依行政院提出的《性別平等工作法修正草案》修正草案，若雇主僅知悉有性騷擾事件，而被害人未提出申訴時，雇主就沒有避免性騷擾再次發生的義務，婦女新知認為，被害人不提出申訴有可能正是因為懼怕權勢，此時雇主反而沒有避免性騷擾情性再度發生之義務，違背行政院此次修法強調「有效」、「友善」、「可信賴」原則。

婦女新知指出，若雇主非因被害人申訴而知悉性騷擾事件，雇主照顧保護義務較弱，實務上恐形成雇主面對性騷擾事件寧可消極處理、甚至透過各種手段提高申訴門檻誘因。婦女新知主張，雇主保護照顧義務不應該有「雙軌制」，雇主防治義務，不應該因為被害人申訴與否有差別。

針對行政院版《性別平等工作法修正草案》規定，當性騷擾被申訴人為最高負責人或僱用人時，申訴人得申請留職停薪，而「停薪」將使申訴人頓失收入，造成經濟上的衝擊，即為不利處分，原則應是可留職但不可停薪。

此外，針對行政院版《性騷擾防治法修正草案》、《性別平等工作法修正草案》，行政裁罰起算時點設為提出申訴之日，裁處時效為提出申訴之日3年內；但提出申訴後仍須經調查、等待調查結果，才會進入裁罰。為使時效認定更有利於當事人，應將行政裁罰起算時點設為性騷擾認定成立之日，使裁處時效變更為性騷擾認定成立之日3年內。

至於有人主張《性別工作平等法》應納入調解機制，婦女新知考量職場上性騷擾多有人際壓力及權勢關係，如果調解機制入法，當調解機制變成一「必要」程序時，恐造成性騷擾被害人和解壓力，進而阻斷司法救濟途徑。

而近期有人建議《性別工作平等法》應比照《性騷擾防治法》施行全面行政罰的討論，婦女新知說，一旦所有職場性騷擾行為人皆被處以行政輕罰，可能會削弱雇主面對、處理、檢討、防治職場性騷擾的意願與作法，政府恐怕須窮盡各種手段，付出更多成本，以取得雇主積極配合，與性別工作平等法欲透過政府及雇主協力，全面且普遍地改善職場環境之目的相違背。

婦女新知建議，若擔心已離職的加害人無法被雇主懲處，可在《性別工作平等法》中增設職場性騷擾加害人前任雇主告知義務，只要前任雇主接到其他雇主針對加害人資歷查核，就有義務告知加害人過去有性騷擾行為經調查成立情事。