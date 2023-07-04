4年前，3位台灣酒界權威奚大寧、畢子超、張德武攜手創業，先是打造大盛酒品拿下百加得（Bacardi)集團旗下威士忌的代理權，隨及成立宏盛酩品代理利口酒、龍舌蘭，全方位的商品定位，加上精準的行銷策略，短短幾年就開出亮麗的成績。擔任董事總經理的張德武，正是集團的主力操盤手，提及自己55歲才創業，起步雖晚，但也因他的豐富閱歷，讓他創業時更加得心應手。

「我在不同領域跳來跳去，什麼職位都做過，常覺得自己有點不務正業。」張德武笑說，「沒想到創業時，我過去學來雜七雜八的本事，正好派上用場。」

張德武待過廣告業、航空業、電信業，直到40歲時一腳踏入酒界工作，在寰盛集團負責麥卡倫，將麥卡倫打造成台灣市佔率最高的威士忌品牌，最令人稱道的行銷創意莫過於冠名贊助艾爾頓強(Elton John)首度來台的演唱會，也跨界贊助當時熱門電視劇《白色巨塔》和《痞子英雄》，締造了不少話題與曝光率。

大盛酒品董事總經理張德武多元的職涯經歷，讓他創業一把罩，拿下百加得（Bacardi）集團旗下威士忌代理權，再創事業高峰。（羅永銘攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

張德武從過去在各行各業累積的經驗，認為經營品牌不能只看利益，不能靠強迫推銷、硬要把商品賣給消費者，而是要反過頭來，吸引消費者主動上門來了解、認同、甚至進一步喜歡商品，「因此商品力很重要，只要商品好，就不怕被埋沒。」

目前大盛代理百加得集團旗下三個威士忌品牌，一個是價格親民與口感大眾化的艾柏迪（Aberfeldy），適合在大型聚會場合飲用，由周曉涵擔任年度形象代言人。一是皇家柏克萊（Royal Brackla），是拿下酒壇各大獎項、英國皇室認證的高端威士忌，適合拿來送禮或招待重要賓客。一是魁列奇（Craigellachie），獨特口感和複雜豐富的味蕾刺激適合威士忌行家，必須細細品味才能領略箇中精華，三個品牌的產品定位、消費族群都不相同，正好可以互補兼顧，讓行銷策略更為完整。

皇家柏克萊威士忌首席調酒師Stephanie MacLeod，連續五年拿下IWC國際威士忌大賽最佳首席調酒師的殊榮。（大盛酒品提供／陶福媛台北傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

其中有「神賜之飲」 (The Drink Divine)之美譽的皇家柏克萊，更是最被酒界看好的威士忌品牌，近幾年在首席調酒師Stephanie MacLeod的領導之下，拿下無數國際大獎，就在今年6月的

皇家柏克萊酒廠是第一個皇室認證的蘇格蘭威士忌品牌，1833年由威廉四世國王授證，譽為「神賜之飲」 (The Drink Divine)。 （大盛酒品提供／陶福媛台北傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

International Whisky Competition (IWC)國際威士忌大賽上，她再度拿下年度最佳首席調酒師 (Master Blender of the Year)的殊榮，這是她自2019年以來連續5年獲獎，寫下史無前例的獲獎紀錄，可說是本世紀難得一見的調酒奇才。

皇家柏克萊推出限量版15年Fino雪莉桶過桶熟成威士忌和15年Amontillado雪莉桶過桶熟成威士忌，各為3580元。（大盛酒品提供／陶福媛台北傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

今年皇家柏克萊推出兩款15年雪莉桶過桶的單一麥芽蘇格蘭威士忌，一是限量版皇家柏克萊15年Fino雪莉桶過桶熟成，一是15年Amontillado雪莉桶過桶熟成，前者將Fino雪莉酒獨特的酵母與鮮釀葡萄的香氣融入皇家柏克萊威士忌當中，充滿夏日果香及白花的調性，帶有杏仁、草本風味；後者的製過程比Fino雪莉酒多了一個階段，在被酒花覆蓋下進行生物熟成後，再巧手將高年份酒液注入Amontillado雪莉酒桶中短時間過桶，香氣介於Fino雪莉酒的清新鮮釀葡萄香氣和Oloroso雪莉酒風乾葡萄乾香氣之間，並有巧克力與堅果杏仁的優美香氣，散發絲絲玫瑰與丁香花香，最後則完結奶油穀物的尾韻。

兩款產量稀少的皇家柏克萊小批次傑出桶陳威士忌，即起在全台各大專賣店限量販售，讓消費者親身感受五連霸最佳首席調酒師的「神賜之飲」。

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