66歲女星周丹薇在年輕時身材火辣、高挑，是70年代的台灣「第一名模」，進入演藝圈後因漂亮外型獲得許多工作機會，不過曾因為處事不夠圓潤慘遭封殺，後來嫁富商逐漸淡出演藝圈，直到近年才慢慢回歸拍戲，近日她接受採訪談起乳癌病況。

根據《三立新聞網》報導，周丹薇為了求子試盡各種辦法，還因長期打針罹患乳癌，當時緊急切除腫瘤，如今已過5年觀察期，與一般人無異。周丹薇年輕時曾就讀國立台北大學法學院，16歲去以模特兒身分出道，拍攝一支沐浴乳廣告後初露頭角，亮麗外表讓她有「第一名模」的美稱，1977年出演電影《煙水寒》獲得巴拿馬國際影展的最佳新人獎，1979年以《花落水流紅》獲得第25屆亞洲影展悲劇片最佳女主角獎，也先後在台視、中視、華視主持節目，星途頗受看好，但周丹薇在記者會中搞失蹤，得罪邵氏電影公司，回台灣拍電影的時候未經允許擅自離組飛到美國處理私事，惹毛電影公司，戲份也全數被刪除，因她對工作的態度，戲約也逐漸減少。

年輕時的周丹薇。（圖／中時資料照）

36歲時她嫁給三福關係企業副董事長蕭俊郎，結婚後就淡出演藝圈，周丹薇也開始創業，開的生技公司卻賠了1億8千萬元，丈夫也爆出軌，2014年才結束這段23年婚姻，而她也重返演藝圈，開始接演一些媽媽的角色，她透露夢想就是得到金鐘獎或金馬獎肯定。